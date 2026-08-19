Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Sulzer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sulzer-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 149,70 CHF.
Das Papier von Sulzer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 149,70 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'232 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sulzer-Aktie bis auf 149,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 152,80 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'173 Stück gehandelt.
Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Bei einem Wert von 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Abschläge von 18,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,72 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer
Sulzer-Aktie auf grünem Terrain: Auftragsbestand sinkt - Marge dennoch verbessert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
19.08.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Dienstagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer (AWP)
|
05.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SIX-Handel: SPI verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Sulzer am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit etwas festerem Start -- DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.