Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Sulzer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 149,70 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'232 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sulzer-Aktie bis auf 149,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 152,80 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'173 Stück gehandelt.

Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Bei einem Wert von 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Abschläge von 18,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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