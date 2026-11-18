Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 181,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'019 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 181,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'078 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,52 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 128,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 29,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,56 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 9,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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