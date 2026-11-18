Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere um 12:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'060 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 185,40 CHF. Bei 183,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'561 Sulzer-Aktien.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 188,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 2,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,80 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 30,04 Prozent Luft nach unten.

Für Sulzer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,56 CHF ausgeschüttet werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,98 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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