Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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18.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 147,60 CHF nach.
Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 147,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'675 Punkten steht. Im Tief verlor die Sulzer-Aktie bis auf 147,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 435 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,36 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 17,62 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.
Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,81 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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