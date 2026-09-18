Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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18.09.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Freitagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 147,10 CHF abwärts.
Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 147,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'572 Punkten liegt. Bei 145,80 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 147,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 13'145 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Gewinne von 22,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sulzer-Aktie 17,34 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.
Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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