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Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

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18.09.2026 12:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Freitagmittag positiv

Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Freitagmittag positiv

Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 148,30 CHF.

Sulzer
148.44 CHF 1.47%
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Um 12:28 Uhr sprang die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 148,30 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'708 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 149,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'272 Sulzer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 17,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 18,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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