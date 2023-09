Sulzer Aktie News: Sulzer wird am Mittag ausgebremst

Um 12:28 Uhr rutschte die Sulzer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 90,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 14'593 Punkten realisiert. Die Sulzer-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,20 CHF nach. Mit einem Wert von 90,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'140 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 91,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,99 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 54,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 40,18 Prozent Luft nach unten.

Sulzer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2023 6,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch