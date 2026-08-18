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18.08.2026 09:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer gibt am Dienstagvormittag nach

Sulzer Aktie News: Sulzer gibt am Dienstagvormittag nach

Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sulzer-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 154,00 CHF.

Sulzer
152.98 CHF -0.99%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 154,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'176 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,60 CHF nach. Bei 154,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 179 Sulzer-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. Gewinne von 17,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 21,04 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,72 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’429.84 13.90 SHB7NU
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