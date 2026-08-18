Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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18.08.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sulzer. Zuletzt ging es für die Sulzer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 152,20 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Sulzer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 152,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'156 Punkten realisiert. Der Kurs der Sulzer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 151,90 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 154,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'314 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,11 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,72 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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