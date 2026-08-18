Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Sulzer-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 153,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'108 Punkten realisiert. Die Sulzer-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,20 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,60 CHF. Bisher wurden heute 845 Sulzer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 17,89 Prozent zulegen. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,63 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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