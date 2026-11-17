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17.11.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagvormittag im Minus
Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 184,60 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 184,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'277 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sulzer-Aktie bisher bei 184,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,60 CHF. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'445 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 128,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,23 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,56 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,98 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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