Um 16:28 Uhr rutschte die Sulzer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 184,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'128 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 182,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 5'552 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 1,86 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,80 CHF. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,19 Prozent.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,56 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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