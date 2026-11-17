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17.11.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 184,50 CHF ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Sulzer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 184,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'128 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 182,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 5'552 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 1,86 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,80 CHF. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,19 Prozent.
Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,56 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,98 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Sulzer am 17.11.2026
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