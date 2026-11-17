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17.11.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sulzer-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 184,40 CHF.
Die Sulzer-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 184,40 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'211 Punkten liegt. Der Kurs der Sulzer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,50 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'029 Sulzer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 188,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,95 Prozent. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 128,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,15 Prozent.
Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,56 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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