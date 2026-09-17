Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag stärker

Um 09:28 Uhr stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 147,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'623 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Sulzer-Aktie bei 148,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 148,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 549 Aktien.

Am 20.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF. 22,44 Prozent Plus fehlen der Sulzer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF ab. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 21,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,79 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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