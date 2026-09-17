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17.09.2026 16:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit Abschlägen

Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Sulzer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sulzer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 146,50 CHF abwärts.

Sulzer
146.29 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Sulzer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 146,50 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'702 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 145,50 CHF. Mit einem Wert von 148,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'672 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,28 Prozent. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,79 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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