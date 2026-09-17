Sulzer Aktie News: Sulzer verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Um 12:28 Uhr ging es für die Sulzer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 146,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'608 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Sulzer-Aktie bei 145,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'043 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 23,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 121,60 CHF. Dieser Wert wurde am 16.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sulzer-Aktie 20,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,79 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage

Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer

Sulzer-Aktie auf grünem Terrain: Auftragsbestand sinkt - Marge dennoch verbessert