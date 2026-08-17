Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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17.08.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Montagvormittag positiv
Die Aktie von Sulzer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 155,50 CHF.
Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 155,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'298 Punkten notiert. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,50 CHF an. Bei 154,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 378 Sulzer-Aktien.
Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 27,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Sulzer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,75 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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