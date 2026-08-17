Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Im SIX SX-Handel kam die Sulzer-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 154,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'213 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sulzer-Aktie bei 156,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Sulzer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 153,00 CHF aus. Mit einem Wert von 154,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 15'840 Aktien.

Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 14,40 Prozent niedriger. Am 16.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 27,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 CHF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 9,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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