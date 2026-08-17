Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag mit Abschlägen

Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 154,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'240 Punkten steht. Im Tief verlor die Sulzer-Aktie bis auf 154,00 CHF. Bei 154,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 11'430 Aktien.

Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 14,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 21,14 Prozent Luft nach unten.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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