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16.11.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer verliert am Montagvormittag
Die Aktie von Sulzer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 183,10 CHF ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Sulzer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 183,10 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'346 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Sulzer-Aktie bis auf 183,00 CHF. Bei 183,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'248 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 128,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 29,66 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,98 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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