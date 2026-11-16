Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag gesucht

Die Sulzer-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 185,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'400 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 186,80 CHF. Bei 183,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'936 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 1,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 128,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 43,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,98 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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