Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr wies die Sulzer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 184,80 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'356 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sulzer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,00 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'050 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sulzer-Aktie mit einem Kursplus von 1,73 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 128,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,98 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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