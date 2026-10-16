Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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16.10.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Sulzer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Sulzer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 171,00 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Sulzer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 171,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'225 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 172,30 CHF an. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sulzer-Aktie bis auf 171,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 695 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 180,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,61 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 126,20 CHF ab. Abschläge von 26,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,86 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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