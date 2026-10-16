Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Nachmittag an Boden

Das Papier von Sulzer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 173,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'283 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 173,40 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'600 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 126,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 27,09 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,86 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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