Sulzer Aktie News: Anleger greifen bei Sulzer am Freitagmittag zu

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 172,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Sulzer-Aktie bis auf 172,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 171,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'840 Sulzer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,86 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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