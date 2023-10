Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:28 Uhr sprang die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 86,35 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'202 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,85 CHF aus. Bei 86,25 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 6'077 Sulzer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2023 auf bis zu 91,95 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 6,09 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 60,65 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2022). Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 42,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Sulzer am 25.10.2023 vorlegen. Am 23.10.2024 wird Sulzer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,69 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch