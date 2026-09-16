Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Die Sulzer-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 144,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'487 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Sulzer-Aktie bei 145,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sulzer-Aktie bis auf 144,00 CHF. Bei 144,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'703 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2026 auf bis zu 180,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 24,81 Prozent zulegen. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,96 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,72 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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