Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 146,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'511 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Sulzer-Aktie bei 146,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 144,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'571 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 121,60 CHF. Dieser Wert wurde am 16.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 16,94 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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