Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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16.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Sulzer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 145,60 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 145,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'537 Punkten tendiert. Die Sulzer-Aktie legte bis auf 146,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'147 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sulzer-Aktie 16,48 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,72 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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