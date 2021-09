Sulzer-Aktie aktuell: Sulzer mit Kursplus

Die Sulzer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.4 Prozent auf 135.50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'590 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 136.90 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 135.40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'278 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 6.61 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Die Sulzer AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an.

