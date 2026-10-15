Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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15.10.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Sulzer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 168,30 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 168,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'067 Punkten realisiert. Die Sulzer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 168,30 CHF ab. Bei 171,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 854 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,31 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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