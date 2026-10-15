Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag in Rot

Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 169,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 165,80 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 171,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 10'556 Stück.

Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 6,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 28,22 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,84 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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