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15.10.2026 12:29:00

Sulzer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Sulzer

Sulzer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Sulzer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 167,50 CHF ab.

Sulzer
170.60 CHF -2.07%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Sulzer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 167,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 165,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'157 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,82 Prozent Plus fehlen der Sulzer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,84 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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