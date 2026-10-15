Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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15.10.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Sulzer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 167,50 CHF ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die Sulzer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 167,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 165,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'157 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,82 Prozent Plus fehlen der Sulzer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,84 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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