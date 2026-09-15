Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 146,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Sulzer-Aktie bis auf 145,90 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 713 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,61 Prozent Plus fehlen der Sulzer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 16,77 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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