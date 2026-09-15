Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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15.09.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 145,00 CHF.
Die Sulzer-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 145,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten realisiert. Bei 143,30 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 147,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'250 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,55 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 19,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Sulzer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,15 CHF ausgeschüttet werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,72 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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