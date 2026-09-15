Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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15.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sulzer. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 144,70 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Sulzer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 144,70 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'404 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Sulzer-Aktie bis auf 143,30 CHF ein. Bei 147,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 6'596 Stück.
Am 20.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 180,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 24,81 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2025 auf bis zu 121,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 15,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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