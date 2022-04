Sulzer Aktie News: Sulzer macht Boden gut

Zuletzt ging es für das Sulzer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1.7 Prozent auf 74.10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'954 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 74.35 CHF Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73.60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'369 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6.20 CHF je Aktie belaufen.

Die Sulzer AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an.

Redaktion finanzen.ch