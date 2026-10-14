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Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

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14.10.2026 09:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Sulzer Aktie News: Sulzer verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Aktie von Sulzer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 171,90 CHF ab.

Sulzer
174.20 CHF 1.50%
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Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 171,90 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'767 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 171,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 172,40 CHF. Zuletzt wechselten 1'562 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 29,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Sulzer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,15 CHF ausgeschüttet werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,84 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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