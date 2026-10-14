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14.10.2026 12:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Mittag stärker

Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sulzer. Zuletzt stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 173,60 CHF.

Sulzer
170.60 CHF -2.07%
Kaufen Verkaufen

Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 173,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'913 Punkten steht. In der Spitze legte die Sulzer-Aktie bis auf 174,20 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,40 CHF. Bisher wurden heute 19'855 Sulzer-Aktien gehandelt.

Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,03 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 42,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,84 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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