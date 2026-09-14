Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:28 Uhr rutschte die Sulzer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 149,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'582 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 148,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 149,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 528 Stück.

Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 17,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,72 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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