Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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14.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von Sulzer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sulzer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 149,00 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Sulzer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 149,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'582 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 148,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 149,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 528 Stück.
Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 17,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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