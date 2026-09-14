Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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14.09.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sulzer. Das Papier von Sulzer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 148,80 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 148,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'598 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 147,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'363 Sulzer-Aktien.
Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 18,28 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,72 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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