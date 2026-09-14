Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 149,30 CHF zeigte sich die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'624 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Sulzer-Aktie bis auf 149,30 CHF. Die Abwärtsbewegung der Sulzer-Aktie ging bis auf 147,70 CHF. Bei 149,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 4'114 Sulzer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,96 Prozent. Bei einem Wert von 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,55 Prozent.

Für Sulzer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,15 CHF ausgeschüttet werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,72 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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