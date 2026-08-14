Sulzer Aktie News: Sulzer stabilisiert sich am Vormittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 154,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sulzer-Aktie bei 154,70 CHF. In der Spitze fiel die Sulzer-Aktie bis auf 154,20 CHF. Bei 154,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 406 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sulzer-Aktie 21,14 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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