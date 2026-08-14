Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer stabilisiert sich am Vormittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 154,20 CHF an der Tafel.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 154,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sulzer-Aktie bei 154,70 CHF. In der Spitze fiel die Sulzer-Aktie bis auf 154,20 CHF. Bei 154,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 406 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sulzer-Aktie 21,14 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.
Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer
Sulzer-Aktie auf grünem Terrain: Auftragsbestand sinkt - Marge dennoch verbessert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
16:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
12:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer stabilisiert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer (AWP)
|
05.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.