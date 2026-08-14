Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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14.08.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Freitagnachmittag positiv
Die Aktie von Sulzer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 154,70 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Sulzer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 154,70 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'266 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 155,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 154,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'271 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 14,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 21,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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