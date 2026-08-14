Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Freitagmittag fester
Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 155,00 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Sulzer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 155,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'379 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,10 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 154,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'965 Sulzer-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,55 Prozent.
Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,72 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer
Sulzer-Aktie auf grünem Terrain: Auftragsbestand sinkt - Marge dennoch verbessert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
16:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
12:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer stabilisiert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer (AWP)
|
05.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.