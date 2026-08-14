Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Freitagmittag fester

Um 12:28 Uhr wies die Sulzer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 155,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'379 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,10 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 154,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'965 Sulzer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,55 Prozent.

Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,72 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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