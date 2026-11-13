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13.11.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sulzer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 183,50 CHF abwärts.
Die Sulzer-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 183,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'211 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,50 CHF nach. Bei 183,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 287 Sulzer-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 2,45 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sulzer-Aktie 42,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,60 CHF belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,98 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Sulzer am 13.11.2026
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