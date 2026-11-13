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13.11.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 182,60 CHF.
Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 182,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'236 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 179,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 17'261 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Bei 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 2,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 29,46 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,60 CHF belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,98 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Sulzer am 13.11.2026
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