Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit Verlusten

Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 182,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'236 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 179,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 17'261 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Bei 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 2,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 29,46 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,60 CHF belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,98 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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