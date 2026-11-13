Sulzer Aktie News: Sulzer fällt am Freitagmittag

Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 183,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'280 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Sulzer-Aktie bis auf 182,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 183,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'529 Sulzer-Aktien.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,69 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,60 CHF belaufen.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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