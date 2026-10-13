Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag im Bullenmodus

Das Papier von Sulzer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 6,9 Prozent auf 171,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'732 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,20 CHF. Mit einem Wert von 164,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 65'420 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 5,55 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Abschläge von 28,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,84 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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