Sulzer Aktie News: Sulzer zieht am Mittag deutlich an

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 5,3 Prozent auf 168,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'881 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 168,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 164,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 35'855 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2026 auf bis zu 180,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 27,79 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,84 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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